Автобус въехал в подземный переход в Москве
Москва, 25 декабря. Автобус въехал в подземный переход в Москве, сообщают источники Федерального агентства новостей.
Как сообщают источники ФАН, в Москве автобус въехал в подземный переход. В настоящее время уточняется информация о пострадавших в этом инциденте.
По некоторым данным, чрезвычайное происшествие произошло на Славянском бульваре столицы. Транспортное средство наехало, вероятно, на 10-15 человек. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Сотрудники столичной полиции на данный момент проверяют информацию о происшествии.
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