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Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Происшествия
Автобус въехал в подземный переход в Москве
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    Автобус въехал в подземный переход в Москве

    15:00  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:06  25 Декабря 2017
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    Автобус въехал в подземный переход в Москве

    Москва, 25 декабря. Автобус въехал в подземный переход в Москве, сообщают источники Федерального агентства новостей.

    Как сообщают источники ФАН, в Москве автобус въехал в подземный переход. В настоящее время уточняется информация о пострадавших в этом инциденте.

    По некоторым данным, чрезвычайное происшествие произошло на Славянском бульваре столицы. Транспортное средство наехало, вероятно, на 10-15 человек. По предварительной информации, есть пострадавшие.

     

    Сотрудники столичной полиции на данный момент проверяют информацию о происшествии.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #автобус #подземный переход
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