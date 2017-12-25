Москва, 25 декабря. Автобус въехал в подземный переход в Москве, сообщают источники Федерального агентства новостей.

Как сообщают источники ФАН, в Москве автобус въехал в подземный переход. В настоящее время уточняется информация о пострадавших в этом инциденте.

По некоторым данным, чрезвычайное происшествие произошло на Славянском бульваре столицы. Транспортное средство наехало, вероятно, на 10-15 человек. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Сотрудники столичной полиции на данный момент проверяют информацию о происшествии.