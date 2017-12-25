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Путин, Трамп и биткоин: российская «Википедия» назвала самые читаемые статьи 2017 года
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    Путин, Трамп и биткоин: российская «Википедия» назвала самые читаемые статьи 2017 года

    16:00  25 Декабря 2017
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    Путин, Трамп и биткоин: российская «Википедия» назвала самые читаемые статьи 2017 года

    Москва, 25 декабря. В топ-10 самых читаемых статей русскоязычного раздела «Википедии» по итогам 2017 года вошли статьи про самую популярную в мире криптовалюту биткоин и про президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Интернет-энциклопедия сообщает, что статья про Россию занимает первое место, второе — про Путина. Статья про биткоин закрывает тройку.

    Материал про сериал «Игра престолов» располагается на четвертом месте, статья про императрицу Екатерину Вторую — на пятом.

    8 и 9 строчки занимают материалы про Трампа и США.

    «Википедия» (www.wikipedia.org) — общедоступная многоязычная интернет-энциклопедия со свободным контентом. 

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что граждане России назвали главу российского государства Владимира Путина политиком года

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #википедия
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