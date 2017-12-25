Курды SDF приняли вызов Анкары и заявили, что готовы защитить Африн

Африн, 25 декабря. Курды из анклава «Сирийские демократические силы» заявили о готовности защитить свой кантон от нападения Турции.

Командование оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) ответило на заявление министерства обороны Турции о скором начале военной операции против курдов в северной части провинции Алеппо. Турецкие военачальники пригрозили захватить курдский кантон Африн.

Курды SDF заявили, что население города находится в высокой степени готовности дать отпор армии Турции и протурецким боевикам, сообщает иранский портал FARSnews

«Африн превратится в кладбище для турецких захватчиков, как Кобани и Ракка стали кладбищами для боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация)», — подчеркнули курдские командиры.

Ранее сообщалось, что Турция вторглась на территорию Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» и зачистила от боевиков город Эль-Баб в провинции Алеппо. Сейчас власть в городе принадлежит протурецким боевикам.

1 Организация запрещена на территории РФ.