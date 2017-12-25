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Автобус, наехавший на людей в Москве, был выпущен в 2016 году
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    Автобус, наехавший на людей в Москве, был выпущен в 2016 году

    18:42  25 Декабря 2017
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    Автобус, наехавший на людей в Москве, был выпущен в 2016 году

    Москва, 25 декабря. Пассажирский автобус, сбивший людей в подземной переходе в Москве, был выпущен в прошлом году, а на маршрут вышел только в этом, сообщили представители компании-перевозчика.

    «Автобус был выпущен в 2016 году, на маршрут вышел в этом году», — заявили в компании.

    Перевозчик уточняет, что за рулем автобуса в момент трагедии находился 58-летний гражданин России. Его стаж вождения  — 20 лет, сообщает Рен ТВ.

    Напомним, происшествие случилось на Славянском бульваре в Москве днем 25 декабря. Водитель задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько причин случившегося.

    По последним данным, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще девять были госпитализированы.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #москва #дтп #автобус
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