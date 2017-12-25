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Политика
Матвиенко рассказала, вернется ли Россия в ПАСЕ
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    Матвиенко рассказала, вернется ли Россия в ПАСЕ

    15:35  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:35  25 Декабря 2017
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    Матвиенко рассказала, вернется ли Россия в ПАСЕ

    Москва, 25 декабря. Россия вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), ей это нужно, и Совету Европы (СЕ) это нужно не меньше. Таким мнением 25 декабря поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что даже неизвестно, какая из сторон выиграет больше от такого решения. 

    «Вернемся обязательно (в ПАСЕ — прим. ФАН), нам это нужно. Кому больше — вопрос непростой. СЕ нужно не меньше (возвращение РФ в ПАСЕ — прим. ФАН), чем России, идет диалог, обсуждение. В СЕ четко понимают, что мы не отойдем от своей позиции», — цитирует Матвиенко ТАСС.

    Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия имеет концептуальный подход к данному вопросу. Матвиенко напомнила, что ни одна структура, тем более называющая себя парламентская, не имеет права дискриминировать национальные делегации.

    Она отметила, что ПАСЕ в настоящее время находится в глубоком кризисе, в организации «русофобское, крикливое меньшинство занимается политиканством» в то время, как существует большой объем важной работы.

    Матвиенко также подчеркнула, что РФ является членом СЕ более двадцати лет и внесла большой вклад в развитие этой организации.   

     

     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #матвиенко #пасе #совет европы
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