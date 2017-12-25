Киев, 25 декабря. Рождественские праздники проходят в Киеве по европейскому календарю. Местные власти четвертый год демонстрируют горожанам европейскую натуру столицы Украины, перенимая даже зарубежные праздники. Однако, как лично убедился корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), Киеву страшно далеко не только до европейских столиц, но даже до обстреливаемого ВСУ Донецка.

Тень столицы

Киев сегодня не выглядит столицей – таково мнение десятков прохожих, с которыми довелось поговорить в минувшие выходные корреспонденту ФАН.

«Киев сейчас самый грязный город Европы. Я только что вернулась из Варшавы, там тоже шел снег, как и у нас, несколько дней, но его почему-то убрали. И мусор в Варшаве вывозят вовремя. Мне стыдно за Киев перед туристами, еще больше стыдно, что вы из России и видите этот наш позор. Не фотографируйте его хотя бы», - так эмоционально отреагировала на вопрос корреспондента ФАН учительница младших классов столичной гимназии Елена Викторовна.

Таксист, который возил сегодня корреспондента ФАН по городу, отреагировал на вопрос про уборку города не менее эмоционально:

«Сейчас Киев – тень от того, чтоб было несколько лет назад. В квартирах холодно, ладно – газ перестали покупать у России, а в Европе дорогой. Но неужели снег убрать и мусор тоже только за валюту можно? Дороги не чистят вообще, даже в центре. Кличко негодяй просто, довел мой любимый город до ручки!».

Унылые. Сиротские. Твои

Корреспондент ФАН прошел по самому центру Киева: Пушкинская, Льва Толстого, Малая Житомирская и т.п. Везде было одинаково грязно.

Отдельное возмущение горожан и туристов вызывает отвратительное освещение города и его унылое праздничное оформление.

Главная площадь страны - Михайловская - выглядит уж очень непразднично. Туристы из Сумской области и Одессы – редкие гости на этом праздники жизни. Туристические ларьки, которые мэрия Киева поставила с огромной помпой, заняты едва ли наполовину. Бизнес в католическое Рождество пока не удается.

Что уж говорить о Крещатике? Ровно год назад здесь было не пройти от рождественских ларьков, сегодня – ни одного.

В пятидесяти метрах от главной елки страны: хлам, мусор и не убранные от снега обочины. В Киеве, после сильного снегопада уборочная техника взяла выходной.

Коммунальщики тоже решили не работать. Предупреждение о падающих сосульках и тротуары перекрытые ленточками - на каждом шагу.

Главная площадь страны, Майдан, в грязном снегу и мусоре, чистить площадь явно никто не собирается.

Здравствуй Рождество по-европейски.