Дамаск, 25 декабря. Правительственные войска окружили боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 в населенном пункте Мугр Аль-Мир.

Арабский портал «Аль-Масдар» сообщил, что «карман» Бейт-Джинн остается последним бастионом террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Западной Гуте. Операция по освобождению района продолжается уже два месяца и близится к завершению.

В настоящий момент армейцы окружили боевиков в населенном пункте Мург Аль-Мир и продвигаются в направлении главной цитадели «Ан-Нусры» в регионе Бейт-Джинну. Отмечается, что джихадисты удерживают Бейт-Джинн столь длительное время благодаря поддержке со стороны Израиля. Дамаск неоднократно обвинял Тель-Авив в оказании медицинской и военной помощи террористам. Бейт-Джинн находится в непосредственной близости от Голанских высот, оккупированных Израилем. Тель-Авиву выгодно поддерживать напряженную ситуацию в этом районе, считают в Дамаске.

1 Организация запрещена на территории РФ.