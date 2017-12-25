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Дамаск: САА готовится полностью зачистить район Бейт-Джинн от боевиков
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    Дамаск: САА готовится полностью зачистить район Бейт-Джинн от боевиков

    14:52  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:52  25 Декабря 2017
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    Дамаск: САА готовится полностью зачистить район Бейт-Джинн от боевиков

    Дамаск, 25 декабря. Правительственные войска окружили боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 в населенном пункте Мугр Аль-Мир.

    Арабский портал «Аль-Масдар» сообщил, что «карман» Бейт-Джинн остается последним бастионом террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Западной Гуте. Операция по освобождению района продолжается уже два месяца и близится к завершению.

    В настоящий момент армейцы окружили боевиков в населенном пункте Мург Аль-Мир и продвигаются в направлении главной цитадели «Ан-Нусры» в регионе Бейт-Джинну. Отмечается, что джихадисты удерживают Бейт-Джинн столь длительное время благодаря поддержке со стороны Израиля. Дамаск неоднократно обвинял Тель-Авив в оказании медицинской и военной помощи террористам. Бейт-Джинн находится в непосредственной близости от Голанских высот, оккупированных Израилем. Тель-Авиву выгодно поддерживать напряженную ситуацию в этом районе, считают в Дамаске.

    Дамаск: САА готовится полностью зачистить район Бейт-Джинн от боевиков

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра
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