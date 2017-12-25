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Россия
Путин перевел полпреда Беглова в СЗФО
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    Путин перевел полпреда Беглова в СЗФО

    14:46  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:46  25 Декабря 2017
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    Путин перевел полпреда Беглова в СЗФО

    Москва, 25 декабря. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов переведен на аналогичный пост в СЗФО. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

    Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее о возможном переводе Беглова сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на высокопоставленные источники. По их словам, Беглов может стать претендентом на пост губернатора Петербурга. Высказывалась также версия, что перевод связан с усилением Петербурга перед выборами.

    Автор: Алексей Громов
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    #сзфо #цфо #беглов
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