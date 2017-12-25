Путин перевел полпреда Беглова в СЗФО

Москва, 25 декабря. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов переведен на аналогичный пост в СЗФО. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее о возможном переводе Беглова сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на высокопоставленные источники. По их словам, Беглов может стать претендентом на пост губернатора Петербурга. Высказывалась также версия, что перевод связан с усилением Петербурга перед выборами.