Матвиенко рассказала о просьбе Совфеда к Франции по делу Керимова

Москва, 25 декабря. Совет Федерации обратился к властям Франции с просьбой разрешить задержанному сенатору Сулейману Керимову вернуться в Россию. Об этом в понедельник заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

По ее словам, Совфед со своей стороны готов гарантировать, что Керимов будет выдан Парижу по первому требованию правоохранительных органов, и что он будет сотрудничать со следствием. Матвиенко отметила, что ранее в Совет Федерации обратился парламент Дагестана (данный регион представляет в СФ Керимов) с просьбой позволить сенатору продолжить исполнять свои обязанности.

«Мы сейчас проводим консультации в Конституционном суде, в законе нашем нет основания для отзыва или прекращения полномочий сенатора», — добавила Матвиенко.

Напомним, что Керимов был задержан во Франции в середине ноября по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.