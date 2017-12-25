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Политика
Матвиенко рассказала о просьбе Совфеда к Франции по делу Керимова
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    Матвиенко рассказала о просьбе Совфеда к Франции по делу Керимова

    14:32  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:32  25 Декабря 2017
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    Матвиенко рассказала о просьбе Совфеда к Франции по делу Керимова

    Москва, 25 декабря. Совет Федерации обратился к властям Франции с просьбой разрешить задержанному сенатору Сулейману Керимову вернуться в Россию. Об этом в понедельник заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

    По ее словам, Совфед со своей стороны готов гарантировать, что Керимов будет выдан Парижу по первому требованию правоохранительных органов, и что он будет сотрудничать со следствием. Матвиенко отметила, что ранее в Совет Федерации обратился парламент Дагестана (данный регион представляет в СФ Керимов) с просьбой позволить сенатору продолжить исполнять свои обязанности.

    Матвиенко рассказала о просьбе Совфеда к Франции по делу Керимова

    «Мы сейчас проводим консультации в Конституционном суде, в законе нашем нет основания для отзыва или прекращения полномочий сенатора», — добавила Матвиенко.

    Напомним, что Керимов был задержан во Франции в середине ноября по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. 

    Автор: Геннадий Плющев
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    #франция #матвиенко #совфед #керимов
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