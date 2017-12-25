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Путин назначил Цуканова помощником президента по вопросам самоуправления
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    Путин назначил Цуканова помощником президента по вопросам самоуправления

    14:26  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:23  25 Декабря 2017
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    Путин назначил Цуканова помощником президента по вопросам самоуправления

    Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин назначил полпреда Николая Цуканова помощником президента по вопросам местного самоуправления. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

    «Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

    Напомним, что Николая Цуканов занимал должность полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе. В период с осени 2010 года до лета 2016 года Цуканов также был губернатором Калининградской области.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #цуканов
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