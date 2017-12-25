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Песков не стал комментировать сообщения о возможном переводе полпреда Беглова
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    Песков не стал комментировать сообщения о возможном переводе полпреда Беглова

    14:27  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:28  25 Декабря 2017
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    Песков не стал комментировать сообщения о возможном переводе полпреда Беглова

    Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о возможном переводе полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Александра Беглова на аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

    Данные об этом ранее распространил телеканал «Дождь»со ссылкой на анонимные источники в правительстве и Кремле.

    По их словам, Николай Цуканов, который сейчас занимает пост полпреда в СЗФО,  будет переведен в администрацию президента.

    Автор: Алексей Громов
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    #песков #беглов
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