Песков не стал комментировать сообщения о возможном переводе полпреда Беглова

Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о возможном переводе полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Александра Беглова на аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Данные об этом ранее распространил телеканал «Дождь»со ссылкой на анонимные источники в правительстве и Кремле.

По их словам, Николай Цуканов, который сейчас занимает пост полпреда в СЗФО, будет переведен в администрацию президента.