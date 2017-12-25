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Происшествия
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Россия
Песков отказался комментировать ситуацию вокруг «Промсвязьбанка»
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    Песков отказался комментировать ситуацию вокруг «Промсвязьбанка»

    14:35  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:36  25 Декабря 2017
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    Песков отказался комментировать ситуацию вокруг «Промсвязьбанка»

    Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не комментируют ситуацию вокруг «Промсвязьбанка» и отъезда одного из его совладельца за границу.

    Так, отвечая на вопрос о ситуации вокруг «Промсвязьбанка» и отъезда за границу его совладельца и бывшего председателя правления Дмитрия Ананьева, который после этого подверг в интервью критике действия Центробанка, Песков сказал: «Нет комментария».

    Песков отказался комментировать ситуацию вокруг «Промсвязьбанка»

    15 декабря Банк России объявил о санации «Промсвязьбанка», который входил в топ-10 банковской системы страны по объему денежных активов. Позже Центробанк заподозрил менеджмент кредитно-финансовой организации в нелегальных действиях из-за пропажи кредитных документов корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #песков #кремль #промсвязьбанк
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