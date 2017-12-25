Песков отказался комментировать ситуацию вокруг «Промсвязьбанка»

Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не комментируют ситуацию вокруг «Промсвязьбанка» и отъезда одного из его совладельца за границу.

Так, отвечая на вопрос о ситуации вокруг «Промсвязьбанка» и отъезда за границу его совладельца и бывшего председателя правления Дмитрия Ананьева, который после этого подверг в интервью критике действия Центробанка, Песков сказал: «Нет комментария».

15 декабря Банк России объявил о санации «Промсвязьбанка», который входил в топ-10 банковской системы страны по объему денежных активов. Позже Центробанк заподозрил менеджмент кредитно-финансовой организации в нелегальных действиях из-за пропажи кредитных документов корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.