В Кремле надеются, что «Роснефть» и АФК реализуют мировое соглашение без проблем

Москва, 25 декабря. Достижение мирового соглашения между российской компанией «Роснефть» и АФК «Система» не может не вызывать удовлетворения, в Кремле рассчитывают, что оно будет выполнено без каких-то проблем. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремле, конечно, остались довольны данной новостью.

«Это не может не вызывать удовлетворения», — отметил он.

Пресс-секретарь также заявил, что в Кремле рассчитывают, что «реализация также будет осуществлена без каких-то проблем».

Напомним, в минувшую пятницу, 22 декабря, представители АФК «Система» и «Роснефти» сообщили, что заключили мировое соглашение.

Ранее Песков рассказал о роли Путина в данных переговорах.

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