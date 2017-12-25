В Кремле надеются, что «Роснефть» и АФК реализуют мировое соглашение без проблем
Москва, 25 декабря. Достижение мирового соглашения между российской компанией «Роснефть» и АФК «Система» не может не вызывать удовлетворения, в Кремле рассчитывают, что оно будет выполнено без каких-то проблем. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Кремле, конечно, остались довольны данной новостью.
«Это не может не вызывать удовлетворения», — отметил он.
Пресс-секретарь также заявил, что в Кремле рассчитывают, что «реализация также будет осуществлена без каких-то проблем».
Напомним, в минувшую пятницу, 22 декабря, представители АФК «Система» и «Роснефти» сообщили, что заключили мировое соглашение.
Ранее Песков рассказал о роли Путина в данных переговорах.