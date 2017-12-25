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Происшествия
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Россия
Шувалова попросили спасти жизни пешеходов
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    Шувалова попросили спасти жизни пешеходов

    14:50  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:50  25 Декабря 2017
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    Шувалова попросили спасти жизни пешеходов

    Москва, 25 декабря. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился в правительство РФ с просьбой обязать пешеходов носить светоотражатели на жилетах, браслетах и наклейках. Письмо адресовано первому главе комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьеру Игорю Шувалову.

    Парламентарий предлагает дополнить абзац 5 пункта 4.1. ПДД и обязать пешеходов иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, изготовленными по ГОСТу, переходе дороги и движении по обочинам за городом ночью и при недостаточной видимости.

    «Главная проблема в том, чтобы эти световозвращающие жилеты и наклейки были настоящими, а не подделками из стран Юго-Восточной Азии, которые хлынули на наш рынок после появления новой нормы в ПДД», — подчеркнул Лысаков.

    Как отмечает «Парламентская газета», согласно ГОСТу, светоотражатели должны быть видны за 300–400 метров и не должны терять свои свойства после стирки и перепадов температур.

    Напомним, российских водителей также обяжут надевать одежду со световозвращающими элементами при остановке за городом ночью и в условиях плохой видимости с марта 2018 года.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #пдд #шувалов #гост #пешеход #светоотражатели
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