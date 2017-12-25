Шувалова попросили спасти жизни пешеходов

Москва, 25 декабря. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился в правительство РФ с просьбой обязать пешеходов носить светоотражатели на жилетах, браслетах и наклейках. Письмо адресовано первому главе комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьеру Игорю Шувалову.

Парламентарий предлагает дополнить абзац 5 пункта 4.1. ПДД и обязать пешеходов иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, изготовленными по ГОСТу, переходе дороги и движении по обочинам за городом ночью и при недостаточной видимости.

«Главная проблема в том, чтобы эти световозвращающие жилеты и наклейки были настоящими, а не подделками из стран Юго-Восточной Азии, которые хлынули на наш рынок после появления новой нормы в ПДД», — подчеркнул Лысаков.

Как отмечает «Парламентская газета», согласно ГОСТу, светоотражатели должны быть видны за 300–400 метров и не должны терять свои свойства после стирки и перепадов температур.

Напомним, российских водителей также обяжут надевать одежду со световозвращающими элементами при остановке за городом ночью и в условиях плохой видимости с марта 2018 года.