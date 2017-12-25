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Путин рассказал о ключевой роли местного самоуправления в России
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    Путин рассказал о ключевой роли местного самоуправления в России

    14:23  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:37  25 Декабря 2017
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    Путин рассказал о ключевой роли местного самоуправления в России

    Москва, 25 декабря. Местное самоуправление играет ключевую роль в решении важнейших проблем, которые связаны с качеством жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент приветствовал участников шестого съезда общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». Глава государства отметил, что государство уделяет приоритетное внимание развитию местного самоуправления в России, укреплению его финансовой самостоятельности, а также ресурсов.

    «Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ», — цитируют Путина в пресс-службе Кремля.

    Путин рассказал о ключевой роли местного самоуправления в России

    Президент призвал более активно привлекать к этой работе российскую молодежь, а также поощрять общественные инициативы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #россия #местное самоуправление
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