Путин уволил воронежского губернатора и назначил нового главу области

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин отправил в отставку воронежского губернатора Алексея Гордеева. Временно исполняющим обязанности главы воронежской области назначен мэр Воронежа Александр Гусев. Об этом информируют в Кремле.

«Постановляю принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию», — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой Кремля.

В документе также уточняется, что президент России Владимир Путин утвердил Александра Гусева на пост временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области. Оставаться на этой должности Гусев будет вплоть до выборов, которые пройдут в сентябре будущего года.

25 декабря российский лидер провел с Гусевым рабочую встречу в Кремле.

Напомним, до назначения главой Воронежской области Алексей Гордеев занимал должность министра сельского хозяйства России. В 2009 году он был избран губернатором Воронежской области, впоследствии был также переизбран повторно.