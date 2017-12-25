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Путин уволил воронежского губернатора и назначил нового главу области
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    Путин уволил воронежского губернатора и назначил нового главу области

    14:22  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:41  25 Декабря 2017
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    Путин освободил от должности губернатора Воронежской области

    Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин отправил в отставку воронежского губернатора Алексея Гордеева. Временно исполняющим обязанности главы воронежской области назначен мэр Воронежа Александр Гусев. Об этом информируют в Кремле.

    «Постановляю принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию», — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой Кремля. 

    В документе также уточняется, что президент России Владимир Путин утвердил Александра Гусева на пост временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области. Оставаться на этой должности Гусев будет вплоть до выборов, которые пройдут в сентябре будущего года.  

    25 декабря российский лидер провел с Гусевым рабочую встречу в Кремле. 

    Напомним, до назначения главой Воронежской области Алексей Гордеев занимал должность министра сельского хозяйства России. В 2009 году он был избран губернатором Воронежской области, впоследствии был также переизбран повторно.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #гусев #гордеев #воронежская область
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