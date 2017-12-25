Отношения РФ и США и без того жалкие: в Кремле отреагировали на дискуссии о новых санкциях
Москва, 25 декабря. Отношения России и США и без того находятся в «жалком состоянии», чтобы подвергать их еще большим рискам введением новых антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что дискуссии США о новых санкциях против России вызывают обеспокоенность в Кремле. Песков призвал не использовать громкие фразы о «холодной войне».
«Но в любом случае, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие достаточно в жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», — заявил Песков журналистам.
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