Отношения РФ и США и без того жалкие: в Кремле отреагировали на дискуссии о новых санкциях

Москва, 25 декабря. Отношения России и США и без того находятся в «жалком состоянии», чтобы подвергать их еще большим рискам введением новых антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что дискуссии США о новых санкциях против России вызывают обеспокоенность в Кремле. Песков призвал не использовать громкие фразы о «холодной войне».