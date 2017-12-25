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Песков рассказал об отношении РФ к американским поставкам Javelin Киеву
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    Песков рассказал об отношении РФ к американским поставкам Javelin Киеву

    14:22  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:23  25 Декабря 2017
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    Песков рассказал об отношении РФ к американским поставкам Javelin Киеву

    Москва, 25 декабря. Российская сторона негативно относится к решению Соединенных Штатов Америки о поставках Украине противотанковых управляемых ракет комплекса Javelin. Об этом рассказал в понедельник пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

    «Негативно, мы об этом неоднократно говорили. Об этом неоднократно говорил президент», — подчеркнул Песков.

    По словам официального представителя российского лидера, в Киеве крайне сильно влияние националистически настроенных элементов, которые могут получить доступ к новым видам вооружения и использовать их для развязывания провокационных и агрессивных действий против Донецкой и Луганской народных республик.

    «Безусловно, об этом говорилось и на высшем уровне... Москве глубоко не безразлична судьба нескольких миллионов людей, которые живут в непризнанных республиках», — резюмировал Дмитрий Песков.

    Как ранее сообщало издание Дни.ру, заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев раскритиковал планы США и Канады предоставить украинской стороне летальное оружие.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #украина #песков
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