Идлиб: гарнизоны Фуа и Кефрая отразили атаку боевиков

Идлиб, 25 декабря. Террористы предприняли попытку очередной раз взять штурмом осажденные города Фуа и Кефрая.

Источники в провинции Идлиб сообщили, что атака боевиков была совершена со стороны населенного пункта Биннеш, который находится под контролем исламистов. Точные данные о силах нападавших не приводятся, однако известно, что среди атаковавших могли быть подростки-джихадисты. Во время нападения защитники Фуа и Кефрая уничтожили трех боевиков.

Отмечается, что порядка 20 тысяч жителей двух населенных пунктов находятся в осаде с 2012 года. В 2014 году города были полностью блокированы террористами. Гуманитарная ситуация в поселениях близка к критической. Медикаменты, провиант и боеприпасы защитники городов получают авиационным путем.

Исламисты считают жителей Фуа и Кефраи, которые являются мусульманами-шиитами, отступниками веры и стремятся полностью их уничтожить. С момента начала осады городов погибло порядка трех тысяч местных жителей.