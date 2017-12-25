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Идлиб: гарнизоны Фуа и Кефрая отразили атаку боевиков
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    Идлиб: гарнизоны Фуа и Кефрая отразили атаку боевиков

    14:37  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:37  25 Декабря 2017
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    Идлиб: гарнизоны Фуа и Кефрая отразили атаку боевиков

    Идлиб, 25 декабря. Террористы предприняли попытку очередной раз взять штурмом осажденные города Фуа и Кефрая.

    Источники в провинции Идлиб сообщили, что атака боевиков была совершена со стороны населенного пункта Биннеш, который находится под контролем исламистов. Точные данные о силах нападавших не приводятся, однако известно, что среди атаковавших могли быть подростки-джихадисты. Во время нападения защитники Фуа и Кефрая уничтожили трех боевиков.

    Отмечается, что порядка 20 тысяч жителей двух населенных пунктов находятся в осаде с 2012 года. В 2014 году города были полностью блокированы террористами. Гуманитарная ситуация в поселениях близка к критической. Медикаменты, провиант и боеприпасы защитники городов получают авиационным путем.

    Исламисты считают жителей Фуа и Кефраи, которые являются мусульманами-шиитами, отступниками веры и стремятся полностью их уничтожить. С момента начала осады городов погибло порядка трех тысяч местных жителей.

    Идлиб: гарнизоны Фуа и Кефрая отразили атаку боевиков

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #идлиб #фуа #кефрая
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