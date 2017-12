NYT: Гранаты, незаконно вывезенные из зоны АТО, взрываются по всей Украине

Гранаты, незаконно вывезенные из зоны военных действий на востоке Украины, взрываются по всей стране. Такую информацию приводит The New York Times в статье от 25 декабря. Автор: Юлия Мендель (Iuliia Mendel). Перевод статьи «Taken From Ukraine’s War Zone, Grenades Are Used in Crimes, Too» предлагает Федеральное агентство новостей.

Суд по делу об убийстве в Никополе, городе на востоке Украины, задерживался из-за бюрократических проволочек. Дело тянулось уже полтора года, и, когда 21-е слушание привело к очередной отсрочке, возмущенный отец одной из жертв Руслан Тапаев решил взять правосудие в свои руки. Он достал две ручные гранаты, одну бросил в трех подсудимых, от второй погиб сам. От взрыва вылетели окна, начался пожар, крики и паника. Один из подсудимых погиб, еще около десятка человек получили ранения.

После почти четырех лет войны на востоке Украины распространение украденного у армии оружия привело к росту насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия, а ручные гранаты стали все чаще фигурировать в криминальных сводках как орудия преступлений. Гранаты на Украине применяются при различных преступлениях, от бытового насилия до ограбления банков.

В этом году украинская полиция конфисковала около 2500 ручных гранат. Отметим, в 2013 году на Украине у населения было конфисковано всего 100 гранат.

«Это следствие огромного и бесконтрольного оборота боевого оружия и военного снаряжения на территории Украины после начала там военных действий, — отмечает криминолог Анна Маляр. — Раньше у людей тоже были агрессивные ссоры, но не было доступа к гранатам или другому оружию. Сейчас очень легко купить оружие у людей, которые посещают зону военных действий».

Эксперты по оружию не удивлены тем, что из зоны боевых действий вывозится все больше и больше гранат. Их легко прятать и трудно отслеживать в боевых условиях.

Граната — расходуемый материал, то есть солдат может сказать, что она взорвалась, а на самом деле спрятать ее. Затем он может продать ее на черном рынке по цене около 15 долларов, что немало для такой страны, как Украина.

В результате ручные гранаты стали входить в повседневную украинскую жизнь. В одном из самых первых и смертоносных терактов с применением ручной гранаты в 2015 году погибли четыре сотрудника полиции и 141 человек был ранен.

Совсем недавно украинский военнослужащий погиб после ссоры со своей девушкой. Один безработный угрожал работнику заправки ручным гранатометом, а затем уехал, не оплатив счет.

Одной из причин, почему гранаты так сложно отслеживать, является огромное количество людей, имеющих разрешение на въезд в зону так называемой АТО в Донбассе. Напомним, за время конфликта с 2014 года там погибли более 10 тысяч 300 человек, многие из них мирные жители.

Из зоны военных действий поступает также и огнестрельное оружие, но поскольку на Украине отсутствует его централизованный учет, трудно подсчитать, сколько именно единиц было ввезено. Более того, многие люди на Украине поддерживают расширение прав на владение оружием. В 2015 году потребовалось всего шесть дней, чтобы собрать 36 тысяч подписей под петицией, призывающей к принятию закона об упрощении условий легального владения огнестрельным оружием.

После государственного переворота в 2014 году несколько депутатов украинского парламента предложили легализовать огнестрельное оружие для борьбы с черным рынком. Они предложили смягчить правила, позволяющие гражданским лицам законно владеть огнестрельным оружием для самообороны, а не только для охоты.

Но даже в случае принятия этого закона, мирным жителям все равно не разрешалось бы владеть ручными гранатами. Тем временем, говорит криминолог Анна Маляр, социальная напряженность в украинском обществе нарастает, а правоохранительные органы работают неэффективно, поэтому люди перестали им доверять.