Сирия выходит из гуманитарного коллапса: российские военные провели гуммиссию вблизи границы с Израилем

Российский центр по примирению сторон в Сирии провел новую гуманитарную акцию в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе республики, передает портал «Русская весна». Колонна с грузом прибыла в небольшой поселок Айюба, в общей сложности местным жителям было роздано больше двух тонн продовольствия и других предметов первой необходимости. Кроме того, более 100 человек получили квалифицированную медпомощь.

Один из местных признался в интервью журналистам, освещавшим событие, что жители Айюбы очень ценят поддержку со стороны своих российских друзей в это тяжелое время — в последние месяцы существуют длительные перебои в снабжении поселка самым необходимым. Несмотря на это, однако, число жителей за эти годы существенно возросло, так как сотни беженцев, ранее проживавших на подконтрольных боевикам-исламистам территориях, теперь обосновались в Айюбе и наконец смогли почувствовать себя в безопасности. В окружении позиций Сирийской арабской армии (САА) и при поддержке российской стороны жить стало намного спокойнее, также отметил житель поселка.

Эту деревню на данный момент населяют 2200 человек, причем порядка 700 из них — вынужденные переселенцы, бежавшие от произвола боевиков. Напомним, антиправительственные группировки контролируют большую часть провинции, и в том числе весь район у израильской границы. В регионе, в частности, дислоцируются отряды террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». В последние месяцы боевики активизировали боевые действия в районе города Хадер, рассчитывая расшить свою зону влияния до юго-западных окраин соседней провинции Дамаск.

Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, считает, что данная гумпомощь была очень своевременна и необходима, поскольку обстановка в этом районе, действительно, очень сложная, и здесь по-прежнему высок уровень террористической активности. Об этом эксперт рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«Данная гуманитарная миссия — это важный шаг в направлении стабилизации ситуации в Сирии и защиты мирных жителей от действий исламистских боевиков. Район Эль-Кунейтры расположен у Голанских высот, большая часть которых оккупирована израильскими войсками. На этих территориях, в том числе недалеко от административного центра, находятся отряды «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Будучи в Сирии в 2016-м году, мы проезжали мимо этого района, и нам сирийские коллеги как раз рассказывали о том, что в этом регионе располагаются позиции «Нусры». Здесь периодически случаются серьезные атаки и нападения боевиков, они по-настоящему терроризируют население данного района», — отметил востоковед.

Борис Долгов также рассказал нашему корреспонденту, что во время своей поездки в САР лично общался с вынужденными переселенцами, бежавшими от террористов на территории, занимаемые правительственными силами. Они признавались, что жизнь в оккупированных исламистами частях страны протекала в нечеловеческих условиях и постоянном страхе.

«Во время нашего пребывания в Сирии мы бывали в тех районах, где располагаются внутренние беженцы, то есть сирийцы, которые бежали с территорий, контролируемых вооруженными боевиками. Они рассказывали, что там было невозможно жить нормальной жизнью: не было даже более-менее полноценного снабжения ни электричеством, ни водой, ни продовольствием, ни медикаментами. При этом регулярно шли казни тех, кого исламисты подозревали в сотрудничестве с правительственными войсками», — передает слова очевидцев наш собеседник.

Однако теперь гуманитарная обстановка в стране значительно наладилась, и наибольший вклад в это внесла именно российская сторона, уверен эксперт. По его мнению, без участия РФ арабская республика не смогла бы оправиться от потрясения и погрузилась бы в еще более глубокий кризис, в том числе гуманитарный.

«То, что сирийские жители района делятся своими впечатлениями, благодарят правительственную армию и российских представителей, которые защищают их от неправомерных действий боевиков, лишний раз подтверждает, что все именно так и есть. Роль России в налаживании жизни в САР без преувеличения огромна. Если бы не было поддержки со стороны ВКС РФ, нашей гуманитарной помощи, то ситуация в стране была гораздо более худшей. Сейчас обстановка серьезно улучшилась, и это произошло только благодаря действиям российской стороны, а также правительства Сирии», — заключил востоковед.

1 Организация запрещена на территории РФ.