Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Новости Сирии
Сирия выходит из гуманитарного коллапса: российские военные провели гуммиссию вблизи границы с Израилем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия выходит из гуманитарного коллапса: российские военные провели гуммиссию вблизи границы с Израилем

    14:59  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:59  25 Декабря 2017
    529

    Российские военные провели гуммиссию вблизи границы с Израилем

    Российский центр по примирению сторон в Сирии провел новую гуманитарную акцию в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе республики, передает портал «Русская весна». Колонна с грузом прибыла в небольшой поселок Айюба, в общей сложности местным жителям было роздано больше двух тонн продовольствия и других предметов первой необходимости. Кроме того, более 100 человек получили квалифицированную медпомощь.

    Один из местных признался в интервью журналистам, освещавшим событие, что жители Айюбы очень ценят поддержку со стороны своих российских друзей в это тяжелое время — в последние месяцы существуют длительные перебои в снабжении поселка самым необходимым. Несмотря на это, однако, число жителей за эти годы существенно возросло, так как сотни беженцев, ранее проживавших на подконтрольных боевикам-исламистам территориях, теперь обосновались в Айюбе и наконец смогли почувствовать себя в безопасности. В окружении позиций Сирийской арабской армии (САА) и при поддержке российской стороны жить стало намного спокойнее, также отметил житель поселка.

    Карта военных действий в регионе

    Эту деревню на данный момент населяют 2200 человек, причем порядка 700 из них — вынужденные переселенцы, бежавшие от произвола боевиков. Напомним, антиправительственные группировки контролируют большую часть провинции, и в том числе весь район у израильской границы. В регионе, в частности, дислоцируются отряды террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». В последние месяцы боевики активизировали боевые действия в районе города Хадер, рассчитывая расшить свою зону влияния до юго-западных окраин соседней провинции Дамаск.

    Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, считает, что данная гумпомощь была очень своевременна и необходима, поскольку обстановка в этом районе, действительно, очень сложная, и здесь по-прежнему высок уровень террористической активности. Об этом эксперт рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Данная гуманитарная миссия — это важный шаг в направлении стабилизации ситуации в Сирии и защиты мирных жителей от действий исламистских боевиков. Район Эль-Кунейтры расположен у Голанских высот, большая часть которых оккупирована израильскими войсками. На этих территориях, в том числе недалеко от административного центра, находятся отряды «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Будучи в Сирии в 2016-м году, мы проезжали мимо этого района, и нам сирийские коллеги как раз рассказывали о том, что в этом регионе располагаются позиции «Нусры». Здесь периодически случаются серьезные атаки и нападения боевиков, они по-настоящему терроризируют население данного района», — отметил востоковед.

    Российские военные провели гуммиссию вблизи границы с Израилем

    Борис Долгов также рассказал нашему корреспонденту, что во время своей поездки в САР лично общался с вынужденными переселенцами, бежавшими от террористов на территории, занимаемые правительственными силами. Они признавались, что жизнь в оккупированных исламистами частях страны протекала в нечеловеческих условиях и постоянном страхе.

    «Во время нашего пребывания в Сирии мы бывали в тех районах, где располагаются внутренние беженцы, то есть сирийцы, которые бежали с территорий, контролируемых вооруженными боевиками. Они рассказывали, что там было невозможно жить нормальной жизнью: не было даже более-менее полноценного снабжения ни электричеством, ни водой, ни продовольствием, ни медикаментами. При этом регулярно шли казни тех, кого исламисты подозревали в сотрудничестве с правительственными войсками», — передает слова очевидцев наш собеседник.

    «Джебхат ан-Нусра»

    Однако теперь гуманитарная обстановка в стране значительно наладилась, и наибольший вклад в это внесла именно российская сторона, уверен эксперт. По его мнению, без участия РФ арабская республика не смогла бы оправиться от потрясения и погрузилась бы в еще более глубокий кризис, в том числе гуманитарный.

    «То, что сирийские жители района делятся своими впечатлениями, благодарят правительственную армию и российских представителей, которые защищают их от неправомерных действий боевиков, лишний раз подтверждает, что все именно так и есть. Роль России в налаживании жизни в САР без преувеличения огромна. Если бы не было поддержки со стороны ВКС РФ, нашей гуманитарной помощи, то ситуация в стране была гораздо более худшей. Сейчас обстановка серьезно улучшилась, и это произошло только благодаря действиям российской стороны, а также правительства Сирии», — заключил востоковед.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #гумпомощь #дамаск #вкс рф #израиль #саа #джебхат ан-нусра #эль-кунейтра #тахрир аш-шам #хадер #айюба
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть