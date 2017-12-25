Матвиенко и Володин выступят на встрече Путина с Федеральным Собранием РФ

Москва, 25 декабря. На ежегодной встрече президента Российской Федерации с Федеральным Собранием выступят спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, в понедельник, 25 декабря, во второй половине дня Путин примет у себя руководство палат Федерального Собрания РФ.

Песков подчеркнул, что это традиционное мероприятие.

«Будут выступать Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также некоторые главы комитетов и из Совфеда, и из Госдумы», — рассказал он.

Накануне в Кремле уточнили дату обращения Путина с посланием к Федеральному собранию. Песков отметил, что мероприятие состоится до выборов президента РФ 2018 года.

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