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Матвиенко и Володин выступят на встрече Путина с Федеральным Собранием РФ
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    Матвиенко и Володин выступят на встрече Путина с Федеральным Собранием РФ

    14:11  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:11  25 Декабря 2017
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    Матвиенко и Володин выступят на встрече Путина с Федеральным Собранием РФ

    Москва, 25 декабря. На ежегодной встрече президента Российской Федерации с Федеральным Собранием выступят спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

    По его словам, в понедельник, 25 декабря, во второй половине дня Путин примет у себя руководство палат Федерального Собрания РФ.

    Песков подчеркнул, что это традиционное мероприятие.

    Матвиенко и Володин выступят на встрече Путина с Федеральным Собранием РФ

    «Будут выступать Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также некоторые главы комитетов и из Совфеда, и из Госдумы», — рассказал он. 

    Накануне в Кремле уточнили дату обращения Путина с посланием к Федеральному собранию. Песков отметил, что мероприятие состоится до выборов президента РФ 2018 года.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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