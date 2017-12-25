Путин не появится на заседании инициативной группы по его выдвижению на выборы-2018

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин не собирается участвовать в заседании инициативной группы по его выдвижению на выборы 2018 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, в планах у президента нет. Завтра достаточно загруженный рабочий график. Кроме того, в данном случае присутствие президента не требуется», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Во вторник, 26 декабря, в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ пройдет заседание инициативной группы сторонников Владимира Путина, которые выступают в поддержку его самовыдвижения.

Напомним, что очередные выборы президента страны пройдут 18 марта 2018 года. Президентская кампания стартовала 18 декабря 2017 года. Путин уже официально объявил о своих планах баллотироваться на выборах главы государства.

О решении создать инициативную группу в поддержку Путина стало известно 19 декабря. В состав этой группы вошли ректор МГУ Виктор Садовичий, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак и другие.