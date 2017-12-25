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Гордон пойдет на выборы-2018 кандидатом от Партии добрых дел
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    Гордон пойдет на выборы-2018 кандидатом от Партии добрых дел

    14:15  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:15  25 Декабря 2017
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    Гордон пойдет на выборы-2018 кандидатом от Партии добрых дел

    Москва, 25 декабря. Журналистка Екатерина Гордон пойдет на выборыпрезидента России от Партии добрых дел. Об этом заявил президент политического образования Андрей Кириллов.

    Он уточнил, что решение о выдвижении Гордон на выборы было принято накануне на
     съезде партии. Кириллов отметил, что это решение было поддержано единогласно.

    Сама журналистка поблагодарила партию за веру в нее, отметив, что это облегчит ей сбор подписей. Кроме того, она отметила, что благие цели и намерения, с которыми она пойдет на выборы, показало и то, что объединение не стало проводить «пафосный съезд», «а на сэкономленные средства купить одежду нуждающимся многодетным мамам и их детям», пишет РИА Новости.

    Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #гордон #выборы-2018 #партия добрых дел
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