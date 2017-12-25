Песков о санкциях: Россия руководствуется принципом взаимности

Москва, 25 декабря. В вопросах санкций российская сторона руководствуется принципом взаимности. Об этом заявил в понедельник официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, новые ограничения, которые Запад может ввести в отношении Москвы, вызывают беспокойство и не могут оставаться без ответа, однако все конкретные решения по данному вопросу принимает глава государства.

«Россия прежде всего руководствуется принципом взаимности в данном вопросе… В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Непосредственно спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал данное решение абсурдным.