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Песков о санкциях: Россия руководствуется принципом взаимности
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    Песков о санкциях: Россия руководствуется принципом взаимности

    13:51  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  25 Декабря 2017
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    Песков о санкциях: Россия руководствуется принципом взаимности

    Москва, 25 декабря. В вопросах санкций российская сторона руководствуется принципом взаимности. Об этом заявил в понедельник официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

    По словам пресс-секретаря, новые ограничения, которые Запад может ввести в отношении Москвы, вызывают беспокойство и не могут оставаться без ответа, однако все конкретные решения по данному вопросу принимает глава государства.

    «Россия прежде всего руководствуется принципом взаимности в данном вопросе… В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа», — подчеркнул Песков.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Непосредственно спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал данное решение абсурдным.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #песков
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