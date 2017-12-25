Киев объявил о готовности обменять 306 пленных ДНР и ЛНР на 74 украинца

Киев, 25 декабря. Украинские власти готовы передать ДНР и ЛНР 306 военнопленных в обмен на 74 бойцов ВСУ. Об этом в понедельник заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий», — пишет она в Facebook.

По ее словам, координацию работ по обмену лично осуществлял президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что ранее группа жителей Донбасса заявила о намерении обращаться в ОБСЕ с жалобой на Службу безопасности Украины, которая, по их словам, требует взятки, чтобы включить пленных бойцов ДНР и ЛНР в список для обмена.

Ожидается, что обмен военнопленными состоится 27 декабря. В понедельник лидер Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился с главой ДНР Александром Захарченко, и.о. главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером «Украинского выбора» Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность об обмене.