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Киев объявил о готовности обменять 306 пленных ДНР и ЛНР на 74 украинца
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    Киев объявил о готовности обменять 306 пленных ДНР и ЛНР на 74 украинца

    13:47  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:47  25 Декабря 2017
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    Киев объявил о готовности обменять 306 пленных ДНР и ЛНР на 74 украинца

    Киев, 25 декабря. Украинские власти готовы передать ДНР и ЛНР 306 военнопленных в обмен на 74 бойцов ВСУ. Об этом в понедельник заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

    «Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий», — пишет она в Facebook.

    По ее словам, координацию работ по обмену лично осуществлял президент Украины Петр Порошенко.

    Напомним, что ранее группа жителей Донбасса заявила о намерении обращаться в ОБСЕ с жалобой на Службу безопасности Украины, которая, по их словам, требует взятки, чтобы включить пленных бойцов ДНР и ЛНР в список для обмена.

    Ожидается, что обмен военнопленными состоится 27 декабря. В понедельник лидер Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился с главой ДНР Александром Захарченко, и.о. главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером «Украинского выбора» Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность об обмене.

    Автор: Алексей Громов
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