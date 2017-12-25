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Собчак подала документы в ЦИК для выдвижения в президенты
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    Собчак подала документы в ЦИК для выдвижения в президенты

    13:54  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:54  25 Декабря 2017
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    Собчак подала документы в ЦИК для выдвижения в президенты

    Москва, 25 декабря. Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Центризбирком, где подала документы для регистрации кандидатом для участия в выборах президента РФ в 2018 года. Как сообщалось ранее, в ЦИК Собчак должна была прибыть накануне, однако перенесла свой визит на понедельник.

    «Мы вас вчера так ждали-ждали, а вы не пришли», — с такими словами обратился к журналистке председатель ЦИК. В ответ Собчак заметила: «Ну у вас вчера было много кандидатов». Этот диалог опубликовал в своем Twitter блогер Рустам Адагамов, работающий в предвыборном штабе Собчак. Тут же он выложил и фото ее визита в ЦИК.

    Подписчики сразу прошлись по внешнему виду телеведущей.

    «Эх, приходится одеваться в невзрачную одежду. Дорогие шубы висят невостребованными в этом сезоне», — саркастично заметил Александр Леденев.

    Однако по мнению другого пользователя, Собчак наоборот нужно одеваться «поскромнее, не так богато». «Вкус хороший, но лучше народ не раздражать, показывая свою, скажем так, достаточно обеспеченную жизнь», — посоветовал он.

    Автор: Алексей Громов
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    #цик #собчак #выборы-2018
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