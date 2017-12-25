Собчак подала документы в ЦИК для выдвижения в президенты
Москва, 25 декабря. Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Центризбирком, где подала документы для регистрации кандидатом для участия в выборах президента РФ в 2018 года. Как сообщалось ранее, в ЦИК Собчак должна была прибыть накануне, однако перенесла свой визит на понедельник.
«Мы вас вчера так ждали-ждали, а вы не пришли», — с такими словами обратился к журналистке председатель ЦИК. В ответ Собчак заметила: «Ну у вас вчера было много кандидатов». Этот диалог опубликовал в своем Twitter блогер Рустам Адагамов, работающий в предвыборном штабе Собчак. Тут же он выложил и фото ее визита в ЦИК.
Подписчики сразу прошлись по внешнему виду телеведущей.
Ксения Анатольевна Собчак сдала сейчас документы в ЦИК — сведения о доходах и расходах, диплом, паспорт и проч.— Рустем Адагамов (@adagamov) December 25, 2017
Председатель комиссии:
— Мы вас вчера так ждали-ждали, а вы не пришли.
КС:
— Ну у вас вчера было много кандидатов. pic.twitter.com/7AHyVub8gx
Эх, приходится одеваться в невзрачную одежду. Дорогие шубы висят невостребованными в этом сезоне.— Александр Леденёв (@Ledenchik1969) December 25, 2017
«Эх, приходится одеваться в невзрачную одежду. Дорогие шубы висят невостребованными в этом сезоне», — саркастично заметил Александр Леденев.
Одеваться Ксении нужно поскромнее, не так богато! Вкус хороший, но лучше народ не раздражать, показывая свою, скажем так, достаточно обеспеченную жизнь...— Hannelore Weidner (@porzellan2013) December 25, 2017
Однако по мнению другого пользователя, Собчак наоборот нужно одеваться «поскромнее, не так богато». «Вкус хороший, но лучше народ не раздражать, показывая свою, скажем так, достаточно обеспеченную жизнь», — посоветовал он.