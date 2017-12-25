Собчак подала документы в ЦИК для выдвижения в президенты

Москва, 25 декабря. Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Центризбирком, где подала документы для регистрации кандидатом для участия в выборах президента РФ в 2018 года. Как сообщалось ранее, в ЦИК Собчак должна была прибыть накануне, однако перенесла свой визит на понедельник.

«Мы вас вчера так ждали-ждали, а вы не пришли», — с такими словами обратился к журналистке председатель ЦИК. В ответ Собчак заметила: «Ну у вас вчера было много кандидатов». Этот диалог опубликовал в своем Twitter блогер Рустам Адагамов, работающий в предвыборном штабе Собчак. Тут же он выложил и фото ее визита в ЦИК.

Подписчики сразу прошлись по внешнему виду телеведущей.

Ксения Анатольевна Собчак сдала сейчас документы в ЦИК — сведения о доходах и расходах, диплом, паспорт и проч.



Председатель комиссии:

— Мы вас вчера так ждали-ждали, а вы не пришли.

КС:

— Ну у вас вчера было много кандидатов. pic.twitter.com/7AHyVub8gx — Рустем Адагамов (@adagamov) December 25, 2017

Эх, приходится одеваться в невзрачную одежду. Дорогие шубы висят невостребованными в этом сезоне. — Александр Леденёв (@Ledenchik1969) December 25, 2017

«Эх, приходится одеваться в невзрачную одежду. Дорогие шубы висят невостребованными в этом сезоне», — саркастично заметил Александр Леденев.

Одеваться Ксении нужно поскромнее, не так богато! Вкус хороший, но лучше народ не раздражать, показывая свою, скажем так, достаточно обеспеченную жизнь... — Hannelore Weidner (@porzellan2013) December 25, 2017

Однако по мнению другого пользователя, Собчак наоборот нужно одеваться «поскромнее, не так богато». «Вкус хороший, но лучше народ не раздражать, показывая свою, скажем так, достаточно обеспеченную жизнь», — посоветовал он.