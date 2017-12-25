Лондон, 25 декабря. Агентство «ВВС Панорама» опубликовало статью под названием «Джихад, за которые вы платите» о финансировании «умеренных» боевиков в Сирии британскими властями.

Британские журналисты провели расследование, которое получило название «Джихад, за который вы платите». Сотрудники «Панорамы» выяснили, что Великобритания возобновила финансирование «Свободной сирийской полиции» (FSP) (связана с группировкой «Свободная сирийская армия») после того, как официально приостановила его в декабре текущего года.

Журналисты рассказали, что денежные поступления по программе «Доступ к правосудию и общественной безопасности» (AJACS) по различным каналам уходили террористическим группировкам в САР.

Авторы утверждают, что «Свободная сирийская полиция» тесно сотрудничает с шариатскими судами, которые казнили людей за несуществующие преступления или нарушения норм, установленных исламистами. Личный состав «Свободной полиции», заявляют журналисты, комплектуется членами террористических бандформирований.

Западные СМИ резко раскритиковали это расследование, газета Guardian опубликовала материал под названием «Свободная сирийская полиция» — отважные и бескорыстные люди». С другой стороны, сирийские активисты сообщили, что FSP в реальности намного хуже, чем в статье «Панорамы». «Полиция» существует только в социальных сетях и перед видеокамерами для отчетности. На самом деле сотрудники «Свободной сирийской полиции» являются обычными террористами.