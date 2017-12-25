Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Трагедия на Славянской бульваре: появились фото с места, где автобус протаранил толпу
Новости Сирии
«Джихад, за который вы платите»: Британия возобновила финансирование боевиков ССА
Следующая Новость
Срочная новость
Жертвами ЧП на Славянском бульваре в Москве стали четыре человека
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Джихад, за который вы платите»: Британия возобновила финансирование боевиков ССА

    14:12  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:13  25 Декабря 2017
    320

    «Джихад, за который вы платите»: Британия возобновила финансирование боевиков ССА

    Лондон, 25 декабря. Агентство «ВВС Панорама» опубликовало статью под названием «Джихад, за которые вы платите» о финансировании «умеренных» боевиков в Сирии британскими властями.

    Британские журналисты провели расследование, которое получило название «Джихад, за который вы платите». Сотрудники «Панорамы» выяснили, что Великобритания возобновила финансирование «Свободной сирийской полиции» (FSP) (связана с группировкой «Свободная сирийская армия») после того, как официально приостановила его в декабре текущего года.

    Журналисты рассказали, что денежные поступления по программе «Доступ к правосудию и общественной безопасности» (AJACS) по различным каналам уходили террористическим группировкам в САР.

    Авторы утверждают, что «Свободная сирийская полиция» тесно сотрудничает с шариатскими судами, которые казнили людей за несуществующие преступления или нарушения норм, установленных исламистами. Личный состав «Свободной полиции», заявляют журналисты, комплектуется членами террористических бандформирований.

    Западные СМИ резко раскритиковали это расследование, газета Guardian опубликовала материал под названием «Свободная сирийская полиция» — отважные и бескорыстные люди». С другой стороны, сирийские активисты сообщили, что FSP в реальности намного хуже, чем в статье «Панорамы». «Полиция» существует только в социальных сетях и перед видеокамерами для отчетности. На самом деле сотрудники «Свободной сирийской полиции» являются обычными террористами.

    «Джихад, за который вы платите»: Британия возобновила финансирование боевиков ССА

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #великобритания #боевики #сса
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть