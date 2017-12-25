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Песков отреагировал на блокировку Кадырова в Facebook и Instagram
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    Песков отреагировал на блокировку Кадырова в Facebook и Instagram

    14:01  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:01  25 Декабря 2017
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    Песков отреагировал на блокировку Кадырова в Facebook и Instagram

    Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка аккаунтов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова вызывает обеспокоенность. Подобные действия не добавляют реноме соцсетям, подчеркнул он.

    «Подобные действия также вызывают обеспокоенность, это не может не вызывать обеспокоенность. Главное, это не добавляет реноме вот этим социальным сетям», — заявил пресс-секретарь главы государства.

    Он также добавил, что данную ситуацию необходимо осмыслить.

    Песков отреагировал на блокировку Кадырова в Facebook и Instagram

    На вопрос журналиста, обсуждается ли возможность ответного шага, Песков ответил, что «пока не обсуждается».

    Напомним, что 23 декабря аккаунты Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram оказались недоступны. Общее число подписчиков чеченского главы в Instagram составляло три миллиона человек, в Facebook за жизнью Кадырова следило более 757 тысяч пользователей.

    Автор: Дима Оленин
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    #песков #кадыров #facebook #instagram
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