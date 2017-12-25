Песков назвал обмен пленными в Донбассе «чувствительным процессом»

Москва, 25 декабря. Обмен пленными в Донбассе является чувствительным процессом. Кремль надеется, что эти договоренности межу Киевом, а также Донецкой и Луганской народными республиками будут реализованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России, подразумевает ли процедура обмена пленными в Донбассе помилования осужденных в России украинских граждан, в частности, режиссера Олега Сенцова.

Представитель Кремля отметил, что в данный момент не может ответить на этот вопрос точно.

«Вы знаете, что, когда Медведчук (представитель Киева на переговорах. — Прим. ФАН) обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и к патриарху, он получил поддержку этой инициативы, — констатировал Песков. — И сейчас она прорабатывается».

Песков обратил внимание на то, что Кремль надеется, что договоренности по обмену пленными будут реализованы.

«Процесс настолько чувствительный, что сейчас лучше какие-то детали не говорить», — заключил он.

Ранее украинская сторона сообщила, что готова вернуть ДНР и ЛНР 306 человек в рамках обмена пленными.