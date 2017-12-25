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Песков назвал обмен пленными в Донбассе «чувствительным процессом»
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    Песков назвал обмен пленными в Донбассе «чувствительным процессом»

    13:56  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:56  25 Декабря 2017
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    Песков назвал обмен пленными в Донбассе «чувствительным процессом»

    Москва, 25 декабря. Обмен пленными в Донбассе является чувствительным процессом. Кремль надеется, что эти договоренности межу Киевом, а также Донецкой и Луганской народными республиками будут реализованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России, подразумевает ли процедура обмена пленными в Донбассе помилования осужденных в России украинских граждан, в частности, режиссера Олега Сенцова.

    Представитель Кремля отметил, что в данный момент не может ответить на этот вопрос точно.

    «Вы знаете, что, когда Медведчук (представитель Киева на переговорах. — Прим. ФАН) обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и к патриарху, он получил поддержку этой инициативы, — констатировал Песков. — И сейчас она прорабатывается».

    Песков назвал обмен пленными в Донбассе «чувствительным процессом»

    Песков обратил внимание на то, что Кремль надеется, что договоренности по обмену пленными будут реализованы.

    «Процесс настолько чувствительный, что сейчас лучше какие-то детали не говорить», — заключил он.

    Ранее украинская сторона сообщила, что готова вернуть ДНР и ЛНР 306 человек в рамках обмена пленными.

    Автор: Катерина Тимошенская
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