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Песков: Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс на фоне действий США
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    Песков: Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс на фоне действий США

    13:36  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  25 Декабря 2017
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    Песков: Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс на фоне действий США

    Москва, 25 декабря. РФ не принимала никаких решений о поставках оружия в Донбасс на фоне действий США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Никаких решений на этот счет не принималось», — приводит РИА Новости лаконичный ответ Пескова, которое спросили о такой возможности в контексте решения Вашингтона о поставках на Украину летального оружия.

    Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил поставки американского летального оружия на Украину. Американский лидер подписал оборонный бюджет, предполагающий выделение на эти цели суммы в 350 миллионов долларов.

    В МИД РФ, комментируя решение США, назвали его «опасным». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобная мера подталкивает Киев к эскалации насилия на территории Донбасса.   

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #донбасс #песков #оружие
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