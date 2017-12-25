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Песков рассказал о роли Путина в переговорах по соглашению АФК «Система» и «Роснефти»
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    Песков рассказал о роли Путина в переговорах по соглашению АФК «Система» и «Роснефти»

    14:00  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:01  25 Декабря 2017
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    Песков рассказал о роли Путина в переговорах по соглашению АФК «Система» и «Роснефти»

    Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин не участвовал в переговорах по мировому соглашению между АФК «Система» и компанией «Роснефть». Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что Путин не занимался переговорами по мировому соглашению между АФК «Система» и «Роснефтью».

    «Ну, как вы понимаете, президент не участвовал в примирении, это скорее было, вы знаете о сделанных заявлениях, кто участвовал в качестве посредников, кто помогал осуществлению контактов, но это был не президент», — отметил Песков, рассказывая о роли Путина в данных переговорах.

    Песков рассказал о роли Путина в переговорах по соглашению АФК «Система» и «Роснефти»

    Напомним, 22 декабря стало известно, что стороны заключили мировой договор, по условиям которого АФК «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта будущего года.

    После выплаты денежной суммы стороны обязуются отказаться от исковых претензий.

    Автор: Дана Балан
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