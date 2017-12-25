Путин обсудил с Совбезом подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии

Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник глава государства Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности вопросы сирийского урегулирования и подготовку к конгрессу Национального диалога Сирии.

Как отметил представитель Кремля, «на нем (совещании) присутствовали Матвиенко, Володин, Вайно, Бортников, Патрушев, Шойгу, Лавров, Нарышкин, Колокольцев, Иванов».

По словам Пескова, были рассмотрены перспективы урегулирования в Сирии, «прежде всего с учетом результатов завершившегося на днях очередного раунда переговоров в Астане». Кроме того, Путин и постоянные члены Совбеза «обменялись мнениями о подготовке национального конгресса».

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает, что женевский процесс по Сирии обретет второе дыхание после конгресса национального диалога в Сочи.