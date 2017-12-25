Сирия: террористы «ан-Нусры» обстреляли прифронтовой христианский город Мхарде

Сирийский город Мхарде часто подвергается обстрелам со стороны террористов из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», базирующихся севернее в нескольких более мелких населенных пунктах. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в прифронтовом населенном пункте, и заснял последствия обстрела со стороны террористов.

Примечательно, что в тот же день, когда на город падали мины и ракет, одна из группировок ССА (Свободная сирийская армия) «Джейш аль-Изза», сотрудничающая с «Джебхат ан-Нусрой»1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда), выпустила заявление, в котором говорится о прекращении огня на время празднования католического Рождества, дабы «дать спокойно отпраздновать».

При этом Мхарде – один из нескольких сирийских городов, где преобладает христианское население. Город имеет и стратегическую ценность – рядом с ним располагается гидроэлектростанция и водохранилище, а также рокадная дорога, огибающая весь «Латаминский выступ» - крупный укрепрайон террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

1 Организация запрещена на территории РФ.