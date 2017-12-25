Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Трагедия на Славянской бульваре: появились фото с места, где автобус протаранил толпу
Новости Сирии
Опубликовано видео работы системы «Солнцепек» в провинции Хама
Следующая Новость
Срочная новость
Жертвами ЧП на Славянском бульваре в Москве стали четыре человека
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Опубликовано видео работы системы «Солнцепек» в провинции Хама

    13:42  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:42  25 Декабря 2017
    540

    Опубликовано видео работы системы «Солнцепек» в провинции Хама

    Хама, 25 декабря. В глобальной Сети появились кадры использования сирийскими войсками ТОС-1А «Солнцепек» против террористов.

    Сирийские военные опубликовали видеозапись, на которой запечатлен выстрел из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» российского производства. Кадры сняты в северной части провинции Хама, где сейчас концентрированы силы Сирийской арабской армии и ее союзников, которые готовятся освободить провинцию Идлиб от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Отмечается, что специализацией огнеметной системы является уничтожение живой силы противника, закрытых и открытых огневых точек при обороне и наступлении, а также вывод из строя бронетехники противника.

    При разрыве реактивного снаряда в воздухе создается облако взрывоопасной смеси, подрыв которого создает термобарический эффект, после детонации давление резко повышается, после чего падает ниже атмосферного.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #хама #огнемет #тос-1а солнцепек
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть