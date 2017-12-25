Опубликовано видео работы системы «Солнцепек» в провинции Хама

Хама, 25 декабря. В глобальной Сети появились кадры использования сирийскими войсками ТОС-1А «Солнцепек» против террористов.

Сирийские военные опубликовали видеозапись, на которой запечатлен выстрел из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» российского производства. Кадры сняты в северной части провинции Хама, где сейчас концентрированы силы Сирийской арабской армии и ее союзников, которые готовятся освободить провинцию Идлиб от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Отмечается, что специализацией огнеметной системы является уничтожение живой силы противника, закрытых и открытых огневых точек при обороне и наступлении, а также вывод из строя бронетехники противника.

При разрыве реактивного снаряда в воздухе создается облако взрывоопасной смеси, подрыв которого создает термобарический эффект, после детонации давление резко повышается, после чего падает ниже атмосферного.

1 Организация запрещена на территории РФ.