Минобороны РФ планирует закупку беспилотников, зарекомендовавших себя в Сирии

Екатеринбург, 25 декабря. Заместитель главы Минобороны Юрий Борисов сообщил, что оборонное ведомство планирует с 2019 года дальнейшие закупки беспилотников «Форпост», собранных полностью из российских комплектующих и улучшенных с учетом боевого опыта в Сирии.

«В Сирии «Форпост» зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, — сказал Борисов в ходе посещения Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). — Поэтому мы строим планы на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы».

По его словам, беспилотники будут модернизированы.

Отметим, что разведывательный беспилотный комплекс «Форпост» включает в себя три самолета и наземную станцию управления.

Напомним, как заявил накануне спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, операция ВКС РФ в Сирии доказала, что борьба с терроризмом может быть успешной.