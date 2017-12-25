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Минобороны РФ планирует закупку беспилотников, зарекомендовавших себя в Сирии
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    Минобороны РФ планирует закупку беспилотников, зарекомендовавших себя в Сирии

    13:47  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:49  25 Декабря 2017
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    Минобороны РФ планирует закупку беспилотников, зарекомендовавших себя в Сирии

    Екатеринбург, 25 декабря. Заместитель главы Минобороны Юрий Борисов сообщил, что оборонное ведомство планирует с 2019 года дальнейшие закупки беспилотников «Форпост», собранных полностью из российских комплектующих и улучшенных с учетом боевого опыта в Сирии.

    «В Сирии «Форпост» зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, — сказал Борисов в ходе посещения Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). — Поэтому мы строим планы на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы».

    По его словам, беспилотники будут модернизированы. 

    Отметим, что разведывательный беспилотный комплекс «Форпост» включает в себя три самолета и наземную станцию управления. 

    Напомним, как заявил накануне спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, операция ВКС РФ в Сирии доказала, что борьба с терроризмом может быть успешной.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #беспилотник
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