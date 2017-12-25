Сирия: в Минобороны рассказали, сколько потратят на расширение базы ВМФ РФ в Тартусе

Москва, 25 декабря. На расширение базы ВМФ РФ в Тартусе направят 3,2 миллиарда рублей в год. Об этом рассказал представитель министерства обороны РФ Александр Зинченко.

Ранее комитет Совета Федерации по международным делам одобрил принятие ратификации соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе. Траты на финансирование модернизации и расширения базы предусмотрены в бюджете Минобороны.

«Расходы (на расширение базы ВМФ России) — 3,2 миллиарда рублей в год. Они предусмотрены в бюджете», — цитирует РИА Новости Зинченко.

Напомним, о том, что Москва договорилась с Дамаском о расширении базы военно-морского флота России в Тартусе стало известно в начале текущего года. Соответствующее соглашение, заключенное РФ и САР, призвано укрепить оборонительный потенциал стран.

Документ определяет число российских военных кораблей, которые могут базироваться в сирийском порту — их может не больше одиннадцати, включая атомные.

Отметим, Тартус является вторым крупнейшим портовым городом Сирии после Латакии.