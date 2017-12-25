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Сирия: в Минобороны рассказали, сколько потратят на расширение базы ВМФ РФ в Тартусе
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    Сирия: в Минобороны рассказали, сколько потратят на расширение базы ВМФ РФ в Тартусе

    13:20  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:33  25 Декабря 2017
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    Сирия: в Минобороны рассказали, сколько потратят на расширение базы ВМФ РФ в Тартусе

    Москва, 25 декабря. На расширение базы ВМФ РФ в Тартусе направят 3,2 миллиарда рублей в год. Об этом рассказал представитель министерства обороны РФ Александр Зинченко.

    Ранее комитет Совета Федерации по международным делам одобрил принятие ратификации соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе. Траты на финансирование модернизации и расширения базы предусмотрены в бюджете Минобороны.

    «Расходы (на расширение базы ВМФ России) — 3,2 миллиарда рублей в год. Они предусмотрены в бюджете»,  —  цитирует РИА Новости Зинченко.

    Напомним, о том, что Москва договорилась с Дамаском о расширении базы военно-морского флота России в Тартусе стало известно в начале текущего года. Соответствующее соглашение, заключенное РФ и САР, призвано укрепить оборонительный потенциал стран.

    Документ определяет число российских военных кораблей, которые могут базироваться в сирийском порту — их может не больше одиннадцати, включая атомные. 

    Отметим, Тартус является вторым крупнейшим портовым городом Сирии после Латакии. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #вмф рф #тартус
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