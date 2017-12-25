Украина вошла в топ-10 самых опасных стран мира для туризма и путешествий

Лондон, 25 декабря. Всемирный экономический форум составил топ-20 самых опасных стран для туристов, Украина оказалась в антирейтинге на десятой строчке. Об этом пишет издание The Independent.

The 20 most dangerous countries in the world https://t.co/DHnFAS9wAY — The Independent (@Independent) December 22, 2017

По оценкам экспертов, самой опасной страной для путешественников стала Конго. Специалисты напомнили, что в африканском государстве орудует огромное множество бандитов.

«Так как конголезские военные действуют по всей стране, туристы, скорее всего, будут сталкиваться с войсками, бронетранспортерами и ударными вертолетами», — следует из сообщения.

В «десятке» оказались Колумбия, Йемен, Сальвадор, Пакистан, Нигерия, а также Венесуэла, Египет, Кения, Гондурас и Украина, которая заняла 10-е место.

Стоит отметить, что в топ-20 не были включены, например, Сирия, Ирак. Пользователи Сети очень удивились этому факту.

«Смешно, вы издеваетесь? Никаких упоминаний об Афганистане, Ираке, Индии, Израиле, Сирии, Иране?» — отметили в Сети

Эксперты отметили, что военные действия в Донбассе стали ключевым фактором в определении безопасности Украины.

«Граждане продолжают испытывать притеснения из-за боевых действий», — говорится в материалах.

Напомним, ранее Украина вошла в список самых опасных стран по уровню насилия и преступности.