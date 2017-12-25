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Украина вошла в топ-10 самых опасных стран мира для туризма и путешествий
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    Украина вошла в топ-10 самых опасных стран мира для туризма и путешествий

    13:39  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:39  25 Декабря 2017
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    Украина вошла в топ-10 самых опасных стран мира для туризма и путешествий

    Лондон, 25 декабря. Всемирный экономический форум составил топ-20 самых опасных стран для туристов, Украина оказалась в антирейтинге на десятой строчке. Об этом пишет издание The Independent.

    По оценкам экспертов, самой опасной страной для путешественников стала Конго. Специалисты напомнили, что в африканском государстве орудует огромное множество бандитов.

    «Так как конголезские военные действуют по всей стране, туристы, скорее всего, будут сталкиваться с войсками, бронетранспортерами и ударными вертолетами», — следует из сообщения.

    Украина вошла в топ-10 самых опасных стран мира для туризма и путешествий

    В «десятке» оказались Колумбия, Йемен, Сальвадор, Пакистан, Нигерия, а также Венесуэла, Египет, Кения, Гондурас и Украина, которая заняла 10-е место.

    Стоит отметить, что в топ-20 не были включены, например, Сирия, Ирак. Пользователи Сети очень удивились этому факту. 

    «Смешно, вы издеваетесь? Никаких упоминаний об Афганистане, Ираке, Индии, Израиле, Сирии, Иране?» — отметили в Сети

    Украина вошла в топ-10 самых опасных стран мира для туризма и путешествий

    Эксперты отметили, что военные действия в Донбассе стали ключевым фактором в определении безопасности Украины.

    «Граждане продолжают испытывать притеснения из-за боевых действий», — говорится в материалах.

    Напомним, ранее Украина вошла в список самых опасных стран по уровню насилия и преступности.

    Автор: Дана Балан
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    #украина #туризм
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