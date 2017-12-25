Выборы-2018: Матвиенко рассказала, кто войдет в состав группы по выдвижению Путина

Москва, 25 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на грядущих выборах намерены войти целый ряд сенаторов.

«Сколько будет участвовать, посмотрим. Завтра в 16.00 состоится собрание этой инициативной группы», — заявила она в ходе итогового брифинга в понедельник.

Матвиенко также указала на то, что она сама может принять участие в избирательной кампании в рамках закона, который регулирует деятельность должностных лиц.

«Своего кандидата я уже выбрала, это Владимир Путин», — добавила она.

Напомним, ранее стало известно, что Совет Федерации направит приглашения в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, а также национальным парламентам быть наблюдателями на выборах-2018.