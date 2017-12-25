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Выборы-2018: Матвиенко рассказала, кто войдет в состав группы по выдвижению Путина
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    Выборы-2018: Матвиенко рассказала, кто войдет в состав группы по выдвижению Путина

    14:00  25 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Матвиенко рассказала, кто войдет в состав группы по выдвижению Путина

    Москва, 25 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на грядущих выборах намерены войти целый ряд сенаторов.

    «Сколько будет участвовать, посмотрим. Завтра в 16.00 состоится собрание этой инициативной группы», — заявила она в ходе итогового брифинга в понедельник.

    Матвиенко также указала на то, что она сама может принять участие в избирательной кампании в рамках закона, который регулирует деятельность должностных лиц.

    «Своего кандидата я уже выбрала, это Владимир Путин», — добавила она.

    президент РФ Владимир Путин

    Напомним, ранее стало известно, что Совет Федерации направит приглашения в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, а также национальным парламентам быть наблюдателями на выборах-2018. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #матвиенко #выборы-2018
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