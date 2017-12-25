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ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам в «Идлибском анклаве»
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    ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам в «Идлибском анклаве»

    13:25  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:26  25 Декабря 2017
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    ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам в «Идлибском анклаве»

    Идлиб, 25 декабря. ВКС РФ и сирийская военная авиация готовят плацдарм для масштабного наступления в провинции Идлиб.

    Сирийские военные источники сообщили, что ВВС САР и российские военные летчики нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в «Идлибском анклаве». Отмечается, что уничтожены опорные пункты террористов около населенных пунктов Синжар, Маарат Аль-Нуман, Саракиб, Кафр Батих и Мардих. Основным направлением наступления правительственных сил Сирии станет стратегически важная авиабаза Абу ад-Духур.

    Источник подчеркивает, что сообщений о таких массированных ударах из данного района давно не поступало. Это может говорить о том, что в ближайшее время начнется полномасштабное наступление наземных войск САА.

    ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам в «Идлибском анклаве»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #идлиб #джебхат ан-нусра #ввс сар
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