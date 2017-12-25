ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам в «Идлибском анклаве»

Идлиб, 25 декабря. ВКС РФ и сирийская военная авиация готовят плацдарм для масштабного наступления в провинции Идлиб.

Сирийские военные источники сообщили, что ВВС САР и российские военные летчики нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в «Идлибском анклаве». Отмечается, что уничтожены опорные пункты террористов около населенных пунктов Синжар, Маарат Аль-Нуман, Саракиб, Кафр Батих и Мардих. Основным направлением наступления правительственных сил Сирии станет стратегически важная авиабаза Абу ад-Духур.

Источник подчеркивает, что сообщений о таких массированных ударах из данного района давно не поступало. Это может говорить о том, что в ближайшее время начнется полномасштабное наступление наземных войск САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.