Матвиенко рассказала, о чем сенаторы хотят поговорить с Путиным

Москва, 25 декабря. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, какие вопросы хотят затронуть сенаторы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы будем обсуждать проблемы, волнующие наши регионы», — сказала она на итоговой пресс-конференции.

Матвиенко также высказала мнение, что главной на повестке встречи с Путиным будет определение перспектив на будущий год, «приоритетов для Федерального Собрания».

Напомним, 25 декабря президент России Владимир Путин встретится с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, а также членами профильных комитетов двух палат

В пресс-службе Кремля ранее заявили, что в ходе встречи будут подведены итоги деятельности российского парламента. Кроме того, планируется обсудить актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на будущий год.