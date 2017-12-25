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Матвиенко рассказала, о чем сенаторы хотят поговорить с Путиным
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    Матвиенко рассказала, о чем сенаторы хотят поговорить с Путиным

    13:25  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:25  25 Декабря 2017
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    Матвиенко рассказала, о чем сенаторы хотят поговорить с Путиным

    Москва, 25 декабря. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, какие вопросы хотят затронуть сенаторы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Мы будем обсуждать проблемы, волнующие наши регионы», — сказала она на итоговой пресс-конференции.

    Матвиенко также высказала мнение, что главной на повестке встречи с Путиным будет определение перспектив на будущий год, «приоритетов для Федерального Собрания».

    Напомним, 25 декабря президент России Владимир Путин встретится с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, а также членами профильных комитетов двух палат

    В пресс-службе Кремля ранее заявили, что в ходе встречи будут подведены итоги деятельности российского парламента. Кроме того, планируется обсудить актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на будущий год.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #госдума #матвиенко #совет федерации #федеральное собрание
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