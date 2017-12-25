В Госдуме раскритиковали предложенную Собчак «демилитаризацию» Сирии

Демилитаризация Сирии, предложенная Ксенией Собчак в предвыборной программе, идет вразрез с государственной политикой, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак представила свою предвыборную программу «123 трудных шага». В ней «кандидат против всех» расставила приоритеты внешней политики России, где одним из пунктов стала «демилитаризация Сирийской Арабской Республики».

«Россия устала от войн, милитаризма и ситуации «осажденной крепости», навязанных нам нынешней властью. Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Мы настаиваем на незамедлительном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии. Необходимо незамедлительно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах», — значится в документе, опубликованном на официальном сайте кандидата.

Этот пункт подверг резкой критике депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он в очередной раз напомнил Ксении Собчак о том, что российские военнослужащие никогда не принимали участия в вооруженном конфликте в Донбассе. Более того, депутат уверен, что подобные «шаги» не прибавляют политических очков кандидату в президенты.

«Предложенная Ксенией Собчак демилитаризация Сирии идет вразрез с нашей государственной политикой. Нужно четко отметить, что вооруженных сил РФ на территории Украины нет, и не было. Если говорить про Сирийскую Арабскую Республику, то сегодня мы (депутаты ГД — прим. ред.) ратифицировали соглашение по превращению пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе в полноценную базу. На мой взгляд, это оправданная, актуальная и правильная мера. Мы должны понимать, что мы освободили территорию Сирии от «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.), уничтожили боевиков и сейчас нужно заниматься восстановлением САР», — говорит депутат.

При этом собеседник ФАН напомнил Ксении Собчак о том, что присутствие Российской Федерации на Ближнем Востоке играет очень большую военно-политическую и социальную роль.

«Это защита национальных интересов нашего государства, это и экономическое участие в различных программах. Ну и самое немаловажное — мы боролись с террористами на дальних подступах. И в случае возникновения новых опасностей мы в кратчайшие сроки развернем необходимую военную группировку и уничтожим угрозу. Поэтому данный пункт и противоречит государственной политике по укреплению обороноспособности России. Кстати, не так давно Владимир Путин говорил, что мы будем снижать расходы на армию, но в любом случае они будут адекватны тем угрозам, которые возникают извне в отношении нашего государства», — заключил народный избранник.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Документы в ЦИК уже, в частности, подали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер политической партии «Партия Роста» Борис Титов, представитель политической партии «Российский объединённый трудовой фронт» Наталья Лисицина, председатель Центрального комитета политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» Максим Сурайкин и другие. Ксения Собчак, которая намерена выдвинуться от партии «Гражданская инициатива», позиционирует себя как кандидат «против всех».

1 Организация запрещена на территории РФ.