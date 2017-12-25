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Сирия: источник ФАН в САА прислал видео залпа РСЗО по позициям боевиков у Бейт-Джинна
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    Сирия: источник ФАН в САА прислал видео залпа РСЗО по позициям боевиков у Бейт-Джинна

    14:27  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:28  25 Декабря 2017
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    Сирия: источник ФАН в САА прислал видео залпа РСЗО по позициям боевиков у Бейт-Джинна

    Сирийская арабская армия и союзные силы ведут бои в районе анклава террористов в горах, окружающих населенные пункты Бейт-Джинн и ряд небольших деревень. САА установили контроль над несколькими холмами, и установили контроль над блокпостом Аль-Ханакир, расположенного к северу от деревни Харафа, которая считалась транзитным пунктом террористов, нападавших на населенные пункты западной Гуты.

    Наступление правительственных сил в этом районе осложняется сразу по нескольким причинам. Во-первых, САА длительное время не могла высвободить силы с направлений, где велись бои с террористами ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда). Во-вторых, близость аннексированных Израилем Голанских высот принуждает САА задействовать не всех возможных союзников и подразделения — по проиранским формированиям ЦАХАЛ не раз открывал огонь. Третий момент также связан с Израилем: спецслужбы еврейского государства оказывали или оказывают поддержку местным боевикам и даже эвакуируют раненых в свои госпиталя.

    Но несмотря на это САА продвигается, и довольно успешно. Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором запечатлен обстрел позиций боевиков из РСЗО «Голан» с взятого ранее блокпоста аль-Ханакир. То, что туда подогнали РСЗО говорит о том, что пехота продвинулась дальше и может обеспечить прикрытие техники.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #израиль #саа #голаны #бейт-джинн
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