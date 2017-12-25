Сирия: источник ФАН в САА прислал видео залпа РСЗО по позициям боевиков у Бейт-Джинна

Сирийская арабская армия и союзные силы ведут бои в районе анклава террористов в горах, окружающих населенные пункты Бейт-Джинн и ряд небольших деревень. САА установили контроль над несколькими холмами, и установили контроль над блокпостом Аль-Ханакир, расположенного к северу от деревни Харафа, которая считалась транзитным пунктом террористов, нападавших на населенные пункты западной Гуты.

Наступление правительственных сил в этом районе осложняется сразу по нескольким причинам. Во-первых, САА длительное время не могла высвободить силы с направлений, где велись бои с террористами ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда). Во-вторых, близость аннексированных Израилем Голанских высот принуждает САА задействовать не всех возможных союзников и подразделения — по проиранским формированиям ЦАХАЛ не раз открывал огонь. Третий момент также связан с Израилем: спецслужбы еврейского государства оказывали или оказывают поддержку местным боевикам и даже эвакуируют раненых в свои госпиталя.

Но несмотря на это САА продвигается, и довольно успешно. Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором запечатлен обстрел позиций боевиков из РСЗО «Голан» с взятого ранее блокпоста аль-Ханакир. То, что туда подогнали РСЗО говорит о том, что пехота продвинулась дальше и может обеспечить прикрытие техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.