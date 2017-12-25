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Украина
Крымчане ответили на призыв Киева «втихую слушать пропаганду»
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    Крымчане ответили на призыв Киева «втихую слушать пропаганду»

    14:43  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:43  25 Декабря 2017
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    Крымчане ответили на призыв Киева «втихую слушать пропаганду»

    Киев, 25 декабря. Член Нацсовета  по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский, выступая в эфире «Черноморской ТРК»,  рассказал о том, что украинские чиновники призывают жителей Крыма «втихую» слушать киевскую пропаганду, чтобы об этом «не знали соседи».

    Костинский подчеркнул, что для лучшей конспирации жителям Крыма рекомендуется «тихо слушать радиостанции через спутник».

    «Но если соседи — ваши друзья и они разделяют ваши убеждения, вы можете поделиться с ними этой информацией. Те, у кого есть спутниковая тарелка, знают, что можно переключать телеканалы на радиостанции и спокойно себе слушать украинские», — цитирует Костинского X-TRUE.info.

    Впрочем, сами жители полуострова восприняли призывы Костинского с юмором. Политику напомнили, что украинские каналы не пользовались особой популярностью в Крыму и до 2014 года. В социальных сетей также отметили, что украинские новости можно смотреть разве что, чтобы посмеяться.

    «Конечно, то, что крымчане видят свои глазами — це брЭхня. Истинную «правду» о том, что в Крыму голод, холод и тьма, они узнают исключительно из укроСМИ», — написал Dmitry Somov. 

    Крымчане ответили на призыв Киева «втихую слушать пропаганду»

    «Ничто в Крыму не приносит вреда Украине столько, как украинская пропаганда! Рассказывать крымчанам, как они умирают без воды и с голоду, как их притесняют и как мост падает, как у них газа нет, а электричество кончилось может только дебильное Стець и Ко!» — эмоционально высказалась Лариса Шаймарданова. 

    Крымчане ответили на призыв Киева «втихую слушать пропаганду»

    «Крымчане и при Украине-то украинские программы не смотрели, все больше российские, а уж сейчас-то с дуба что ли свалились, чтобы пропаганду смотреть?» — отметил пользователь с ником Alexsin.

    Крымчане ответили на призыв Киева «втихую слушать пропаганду»

    Ранее заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Максим Яковлев, комментируя заявления Костинского о том, что в 2018 году Украина намерена расширить свое вещание в Крыму, отметил, что в республике знают о планах Киева, однако занимаются своими делами, а именно «работают над тем, чтобы улучшить покрытие своим телевизионным сигналом в северных районных Крыма». 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #украина #крым #телевидение #каналы
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