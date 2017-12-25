Аксенов связал отказ наблюдателей ехать в Крым на выборы-2018 с «баснями провокаторов»

Симферополь, 25 декабря. Наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не хотят ехать в Крым на выборы президента России в 2018 году, поскольку знают, что голосование на полуострове пройдет прозрачно и законно. Об этом в понедельник сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Они не хотят подтвердить легитимность, поскольку понимают, что у нас все будет сделано по закону, и тогда, если они будут присутствовать, им придется все признать», — подчеркнул Аксенов.

Он считает, что иностранным наблюдателям удобнее «делать свои выводы из басен провокаторов, которые появляются в Сети», передает РИА Новости.

Глава республики подчеркнул, что Крым открыт для всех желающих посетить выборы-2018 наблюдателей.

«Мы приглашаем, как будут приняты решения руководством государства Российской Федерации по допуску наблюдателей, пожалуйста», — заявил Аксенов.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что СФ пригласит ПА ОБСЕ и национальные парламенты в качестве наблюдателей на выборы-2018.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.