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Аксенов связал отказ наблюдателей ехать в Крым на выборы-2018 с «баснями провокаторов»
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    Аксенов связал отказ наблюдателей ехать в Крым на выборы-2018 с «баснями провокаторов»

    13:12  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:12  25 Декабря 2017
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    Аксенов связал отказ наблюдателей ехать в Крым на выборы-2018 с «баснями провокаторов»

    Симферополь, 25 декабря. Наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не хотят ехать в Крым на выборы президента России в 2018 году, поскольку знают, что голосование на полуострове пройдет прозрачно и законно. Об этом в понедельник сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    «Они не хотят подтвердить легитимность, поскольку понимают, что у нас все будет сделано по закону, и тогда, если они будут присутствовать, им придется все признать», — подчеркнул Аксенов.

    Он считает, что иностранным наблюдателям удобнее «делать свои выводы из басен провокаторов, которые появляются в Сети», передает РИА Новости.

    Аксенов связал отказ наблюдателей ехать в Крым на выборы-2018 с «баснями провокаторов»

    Глава республики подчеркнул, что Крым открыт для всех желающих посетить выборы-2018 наблюдателей.

    «Мы приглашаем, как будут приняты решения руководством государства Российской Федерации по допуску наблюдателей, пожалуйста», — заявил Аксенов.

    Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что СФ пригласит ПА ОБСЕ и национальные парламенты в качестве наблюдателей на выборы-2018.

    Аксенов связал отказ наблюдателей ехать в Крым на выборы-2018 с «баснями провокаторов»

    Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #крым #аксенов #выборы-2018 #крымский полуостров
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