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Общество
Главные события 2018 года: чего ждут россияне
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    Главные события 2018 года: чего ждут россияне

    14:59  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:59  25 Декабря 2017
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    Главные события 2018 года: чего ждут россияне

    Наступающий 2018 год в России обещает быть богатым на значимые события. Федеральное агентство новостей рассказывает о том, что россияне ждут больше всего.

    «Нейтральная» Олимпиада в Пхенчхане

    XXIII Зимние Олимпийские игры в 2018 году будут проходить с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан. По решению Международного олимпийского комитета, которое многие сочли политизированным, российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагам. Но, несмотря на это, россияне собираются болеть за своих «олимпийцев из России».

    Как отметил президент России Владимир Путин, «мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого, и этим поводом воспользовались не совсем честным образом». Тем не менее, бойкотировать Олимпиаду-2018 Россия не стала, потому что спортсмены «на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно», отметил глава государства.

    А что касается российских паралимпийцев, то решение об их допуске к Зимним Играм в Пхенчхане будет принято в конце января. Паралимпийские Зимние игры пройдут с 9 по 18 марта.

    Главные события 2018 года: чего ждут россияне

    Выборы президента

    18 марта 2018 года россияне будет выбирать своего президента. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в президентской кампании в качестве самовыдвиженца, но его кандидатуру уже поддержали партии, в частности, «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

    По мнению политологов, реальных конкурентов у Владимира Путина сегодня нет. Однако побороться с ним за президентское кресло в этот раз решили многие — Центризбиркому даже приходилось продлевать рабочие дни из-за большого количества желающих подать документы и стать кандидатами.

    «Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко», — отметил в одном из интервью официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Его слова подтверждаются и результатами многочисленных социологических опросов. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 83,8% россиян проголосовали бы за Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

    Главные события 2018 года: чего ждут россияне

    Чемпионат мира по футболу

    С 14 июня по 15 июля в России впервые пройдет чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

    Подготовка к мундиалю предполагала не только строительство новых стадионов и фан-зон, но и развитие необходимой дорожно-транспортной и туристической инфраструктуры.

    По приблизительным оценкам, в период проведения чемпионата Россию посетят не менее миллиона иностранных граждан. Больше всего болельщиков ожидается на матчах сборных Аргентины, Бразилии, Германии, Франции и Англии.

    По результатам жеребьевки, прошедшей в Кремле 1 декабря, в соперники сборной России попали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Главные события 2018 года: чего ждут россияне

    Открытие первой в России уникальной трассы, устойчивой к износу

    К началу Чемпионата мира по футболу-2018 должно завершиться строительство скоростной автомобильной дороги М-11 протяженностью 684 километров, соединяющей кольцевые автодороги двух столиц. Платными на новой трассе будут два участка общей протяженностью 606 километров, это будет самая крупная платная автодорога в России. 

    Автомагистраль проходит по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов. Строительство велось в несколько этапов, каждый из которых — самостоятельный инвестиционный и строительный проект, при реализации которого был впервые применен механизм государственно-частного партнерства в форме концессионного соглашения.

    Дорога имеет от двух до пяти полос в каждую сторону и расчетную скорость движения до 150 километров в час. Впервые в России дорога будет иметь повышенную устойчивость покрытия к износу, отсутствие просадок, волн и других дефектов.

    Главные события 2018 года: чего ждут россияне

    Открытие самого высокого в России и Европе небоскреба

    В третьем квартале 2018 года на берегу Финского залива в Петербурге будет достроен ультрасовременный общественно-деловой комплекс «Лахта-центр», который займут офисы госконцерна «Газпром». Общая площадь комплекса, состоящего из 462-метрового небоскреба и многофункционального здания, — 400 тысяч квадратных метров.

    Небоскреб будет самым северным в мире и самым высоким в России и Европе, превосходя на 88 метров московскую «Башню Федерации». Это будет второе по высоте сооружение России и Европы после Останкинской башни, высота которой — 540 метров.

    Главные события 2018 года: чего ждут россияне

    Открытие Крымского моста

    Один из крупнейших мостов России, построенный через Керченский пролив после воссоединения с Крымом, будет открыт для автомобильного движения 18 декабря 2018 года, а для поездов — в 2019 году.

    Автомобильная трасса Крымского моста будет состоять из четырех полос, а ее пропускная способность составит до 40 тысяч автомобилей в сутки. По двум железнодорожным путям будет проходить до 47 пар поездов в сутки.

    Как отмечают эксперты, Крымский мост не только обеспечит бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и повысит туристическую и инвестиционную привлекательность региона, но и даст импульс экономическому развитию всего юга России.

    Главные события 2018 года: чего ждут россияне

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #владимир путин #россия #олимпиада-2018 #выборы-2018 #чемпионат мира #крымский мост #лахта-центр #м-11 #фифа-2018
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