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Сирия: отряды «Лива аль-Кудс» отправляются из провинции Дейр-эз-Зор в Хаму
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    Сирия: отряды «Лива аль-Кудс» отправляются из провинции Дейр-эз-Зор в Хаму

    13:05  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:05  25 Декабря 2017
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    Сирия: отряды «Лива аль-Кудс» отправляются из провинции Дейр-эз-Зор в Хаму

    Хама, 25 декабря. Подразделения палестинской бригады «Лива аль-Кудс» усилят группировку войск САА на севере провинции Хама.

    Медиа-крыло палестинской «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада») сообщило, что формирование перемещается в северную часть провинции Хама для того, чтобы принять участие в операции по освобождению Идлиба от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Отмечается, что палестинская бригада принимала активное участие в освобождении городов Дейр-эз-Зор, Аль-Меядин и Абу Кемаль от боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация). Сейчас бригада готова присоединиться к элитному подразделению «Силы Тигра», которое ведет наступление на позиции «Ан-Нусры».

    В командовании САА сообщили, что «Лива аль-Кудс» за последние три года превратилась из небольшого отряда ополчения в серьезное военное формирование, численный состав которого достигает нескольких тысяч военнослужащих.

    Сирия: отряды «Лива аль-Кудс» отправляются из провинции Дейр-эз-Зор в Хаму

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #дейр-эз-зор #лива аль-кудс
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