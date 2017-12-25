Сирия: отряды «Лива аль-Кудс» отправляются из провинции Дейр-эз-Зор в Хаму

Хама, 25 декабря. Подразделения палестинской бригады «Лива аль-Кудс» усилят группировку войск САА на севере провинции Хама.

Медиа-крыло палестинской «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада») сообщило, что формирование перемещается в северную часть провинции Хама для того, чтобы принять участие в операции по освобождению Идлиба от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Отмечается, что палестинская бригада принимала активное участие в освобождении городов Дейр-эз-Зор, Аль-Меядин и Абу Кемаль от боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация). Сейчас бригада готова присоединиться к элитному подразделению «Силы Тигра», которое ведет наступление на позиции «Ан-Нусры».

В командовании САА сообщили, что «Лива аль-Кудс» за последние три года превратилась из небольшого отряда ополчения в серьезное военное формирование, численный состав которого достигает нескольких тысяч военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.