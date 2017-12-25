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Происшествия
Стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве
Происшествия
Число жертв аварии в подземном переходе Москвы возросло до пяти
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    Число жертв аварии в подземном переходе Москвы возросло до пяти

    15:28  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:28  25 Декабря 2017
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    Число жертв аварии в подземном переходе Москвы возросло до пяти

    Москва, 25 декабря. Пять человек погибли во время съезда автобуса в подземный переход в Москве, сообщили источники в экстренных службах столицы.

    Трагедия произошла около станции метро «Славянский бульвар». Автобус по пока неизвестным причинам съехал в подземный переход, по которому передвигались люди. 

    Появилась информация о 10 пострадавших и 4 раненых. Однако, как сообщает источник РИА Новости, число жертв этой жуткой аварии возросло уже до пяти.

    По некоторой информации, водитель автобуса задержан.

     

    Сотрудники правоохранительных органов Москвы на данный момент проверяют информацию о происшествии.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #жертвы #авария #автобус #подземный переход
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