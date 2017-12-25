Число жертв аварии в подземном переходе Москвы возросло до пяти

Москва, 25 декабря. Пять человек погибли во время съезда автобуса в подземный переход в Москве, сообщили источники в экстренных службах столицы.

Трагедия произошла около станции метро «Славянский бульвар». Автобус по пока неизвестным причинам съехал в подземный переход, по которому передвигались люди.

Появилась информация о 10 пострадавших и 4 раненых. Однако, как сообщает источник РИА Новости, число жертв этой жуткой аварии возросло уже до пяти.

По некоторой информации, водитель автобуса задержан.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы на данный момент проверяют информацию о происшествии.