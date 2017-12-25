Ученые назвали простой способ стать счастливым

Нью-Йорк, 25 декабря. Эксперты из Американской академии клинической психологии выяснили, как стать счастливым, затратив на это минимальное количество усилий.

Опрашивая обычных людей на улицах города, ученые выяснили, что человеческое счастье зависит от мыслей (которые, как известно, материальны — прим. ред. ФАН). Необходимо решить, что именно вам нужно, и получить желаемое, когда появится такая возможность.

Слишком часто люди отказываются от важных возможностей, которые встречаются на их пути. Кроме того, многие просто боятся внести какие-то изменения в свою жизнь, потому что они не верят в положительный исход дела. Так, мужчины не общаются с женщинами, которые их привлекают, а рядовые сотрудники не просят начальство о повышении зарплаты, передает Planet Today.

Проблема большинства людей заключается в том, что они не считают себя способными на большее. Они думают, что не заслуживают лучшего и довольствуются тем, что имеют. Они с легкостью принимают негатив, потому что даже не мыслят, что все может обернуться как-то иначе.

Не исключено, что женщина, которая вам нравится, тоже сочтет вас привлекательным, а начальство подумает немного и даст желаемое повышение зарплаты. Однако все может быть и по-другому. Обратная сторона этой проблемы заключается в следующем: людям сложно принять факт, что они не получат желаемого. Страх неудачи всегда удерживает их на месте.

В связи с этим психологи призывают людей к позитивному настрою на жизнь. Лучше попытаться пойти навстречу каким-либо изменениям в жизни, чем пропускать уникальную возможность справиться с проблемой.