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Матвиенко: СФ пригласит ПА ОБСЕ и нацпарламенты наблюдать за выборами-2018
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    Матвиенко: СФ пригласит ПА ОБСЕ и нацпарламенты наблюдать за выборами-2018

    12:44  25 Декабря 2017  /обновлено: 12:44  25 Декабря 2017
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    Матвиенко: СФ пригласит ПА ОБСЕ и нацпарламенты наблюдать за выборами-2018

    Москва, 25 декабря. Совет Федерации России направит приглашения в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, а также национальным парламентам быть наблюдателями на выборах-2018. Об этом в понедельник рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что российская сторона направит приглашения в указанные организации.

    Матвиенко также напомнила, что право приглашать наблюдателей имеют и Государственная дума России, и глава государства, передает РИА Новости.

    «Эту работу необходимо координировать, это будет делаться через ЦИК», — уточнила она. 

    Матвиенко: СФ пригласит ПА ОБСЕ и нацпарламенты наблюдать за выборами-2018

    Спикер добавила, что РФ заинтересована в приглашении иностранных наблюдателей для того, чтобы не было заранее ангажированной оценки выборов. 

    Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 17 декабря 2017 года. 

    Действующий президент РФ Владимир Путин 6 декабря объявил о намерении участвовать на выборах-2018. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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